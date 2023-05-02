Котов Владимир Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6806. КОТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 18 л., г. Благовещенска, Н. С. 3 уч. г. Благовещенска, Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 14 авг. 923.
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