Шабельман Моисей Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабельман Моисей Аронович

Шабельман Моисей Аронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабельман
Имя
Моисей
Отчество
Аронович
Дата исполнения приговора
08 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
13492. Шабельман Моисей Аронович, 30 л., г. Хотина. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 92, 1 ч. 105, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 февр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.