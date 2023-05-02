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Пировскихь Ольга Дмитриева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пировскихь
Имя
Ольга
Отчество
Дмитриева
Дата исполнения приговора
23 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
34572. ПИРОВСКИХЬ, ОЛЬГА ДМИТРІЕВА. К. Глазов. у., Залазнинск. в. и зав., 38 л.; — Вятск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. З. Н. 13 уч. Глазов. у. отъ 2 Дек. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 23 Февр. 905, счит. ср. со 2 Дек. 904.

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