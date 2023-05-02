Никандров Фаддей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никандров
- Имя
- Фаддей
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27139. НИКАНДРОВ, ФАДДЕЙ, 25 л. Гр. Старорусск. у., Должинск. в., д. Сельца; — Н. С. 9 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. и 17 д. пр. з. Исп. 29 июня 920.
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