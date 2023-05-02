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Тунеков Гавриил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тунеков
Имя
Гавриил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12173.    ТУНЕКОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Томск, г., б. Кузнецк, у., В.-Кандомск. в., д. Акшина. Томск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св.6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. С. 18/ХІ—24.

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