Тунеков Гавриил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тунеков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12173. ТУНЕКОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Томск, г., б. Кузнецк, у., В.-Кандомск. в., д. Акшина. Томск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св.6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. С. 18/ХІ—24.
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