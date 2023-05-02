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Залкинд Арий Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Залкинд
Имя
Арий
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
15117. ЗАЛКИНД, АРИЙ ЛЬВОВИЧ, 31 г. Гр. г. Костромы; — Р. Т. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 5 л. Исп. 27 нояб. 920.

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