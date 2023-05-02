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Желанина Лидия Терентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желанина
Имя
Лидия
Отчество
Терентьевна
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4608. ЖЕЛАНИНА ЛИДИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА, 32 л., г. Ельца. Орловск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 дек. 923.

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