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Желудков Иван Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желудков
Имя
Иван
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4618. ЖЕЛУДКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 34 л., Пронск. у., Дятловск. в., д. Выколань. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 80, 114а, ч. 2, пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.

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