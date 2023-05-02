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Кортузов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кортузов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6664. КОРТУЗОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 58 л., Тюменск. у., Понизовск, в., д. Славстежской, Н. С. 17 уч. Тюменск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 17 апр. 923.

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