Подликев Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подликев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7810. ПОДЛИКЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 19 л., б. г. Царицына, б. Царицынск. Губсуд. Ст. 91 ч. 2, лиш. св. 3 г. И пор. пр. 5 л. Исп. 30 марта 923
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