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Михаленко Алексей Парфеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михаленко
Имя
Алексей
Отчество
Парфеньевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
9215. Михаленко Алексей Парфеньевич, 19 л., Гомельск. у., Носовичск. в., мест. Носовичи. Гомельск. Губсуд. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

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