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Пономарев Федор Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Федор
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7884. ПОНОМАРЕВ ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ, 29 л., 2-го Донск. окр., ст. В.-Чирской. Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 1 г. 11 м. 14 д. Исп. 10 сент. 923.

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