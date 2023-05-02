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Кочетков Георгий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетков
Имя
Георгий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6847. КОЧЕТКОВ ГЕОРГИЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., г. Алатыря, б. Симбирск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 3 г. 20 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 30 авг. 923.

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