Кочетков Георгий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочетков
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6847. КОЧЕТКОВ ГЕОРГИЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., г. Алатыря, б. Симбирск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 3 г. 20 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 30 авг. 923.
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