Новаковский Евгений Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новаковский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17652. НОВАКОВСКИЙ, ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 34 л. Рд. в Кутковск. у., Жизненск. в.; — Н. С. 4 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 22 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.