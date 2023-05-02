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Щербакова Марфа Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербакова
Имя
Марфа
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12338. ЩЕРБАКОВА, МАРФА АФАНАСЬЕВНА, 27 л. Гр. Ростовск. у., Ивановск. в., д. Горки; — Н. С. 8 р. Ростовск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 2 м. Исп. 2 нояб. 920.

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