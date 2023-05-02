Гробов Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гробов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48838. ГРОБОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ, 23 л. К. Рыльск. у., Низовцевой в., сл. Стрѣлецкой, рд. въ г. Рыльскѣ; — Самар. О. С., 9 Окт. 910, 152, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 3594 и 111817, арест. отд. 3 г. Исп. 3 Янв. 911, счит. ср. съ 6 Нояб. 909. | предыдущие судимости 908 123286 169 М. | 905 73438 169 М. | 907 30861 1642 У.
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