Агашев Георгий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агашев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129295. АГАШЕВЪ, ГЕОРГІЙ ИВАновъ. К. Хотинск. у., Липканск. в., с. Медвѣжа, 19 л.; — У. Чл. О. С. по Хотин. у., 169, 170¹ и 2 ч. 180 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Сент. 909.
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