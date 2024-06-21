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Агашев Георгий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агашев
Имя
Георгий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129295. АГАШЕВЪ, ГЕОРГІЙ ИВАновъ. К. Хотинск. у., Липканск. в., с. Медвѣжа, 19 л.; — У. Чл. О. С. по Хотин. у., 169, 170¹ и 2 ч. 180 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Сент. 909.

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