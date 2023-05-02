Кутищев Николай Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутищев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7738. КУТИЩЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 46 л., Новоузенск. у., Дергачевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Каменск. у. Ст. 180 п. «6», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 мая 923.
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