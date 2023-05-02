Флигель Осип Юлианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлигель Осип Юлианов

Флигель Осип Юлианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Флигель
Имя
Осип
Отчество
Юлианов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140578. ФЛИГЕЛЬ, ОСИПЪ ЮЛІАНОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 14 л.; — Гм. С. 6 окр. Варшав. у. 20 Авг. 909, 11 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтствен. надз. родит. Исп. 18 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close