Флигель Осип Юлианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флигель
- Имя
- Осип
- Отчество
- Юлианов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140578. ФЛИГЕЛЬ, ОСИПЪ ЮЛІАНОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 14 л.; — Гм. С. 6 окр. Варшав. у. 20 Авг. 909, 11 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтствен. надз. родит. Исп. 18 Сент. 909.
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