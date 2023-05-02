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Кифер Литман-Ицеков Мошков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кифер
Имя
Литман-Ицеков
Отчество
Мошков
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
147116. КИФЕРЪ, ЛИТМАНЪ-ИЦЕКОВЪ Мошковъ. Мщ. гм. и пос. Дзялошинъ, Велюнск. у., 18 л.; — Калишск. О. С. 6 Окт. 909, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Окт. 909. | 906 77950 169 М.

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