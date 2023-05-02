Кунавин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кунавин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7593. КУНАВИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Моршанск. у., Питерск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 и 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. Исп. 27 окт. 923.
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