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Кунавин Степан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кунавин
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7593. КУНАВИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Моршанск. у., Питерск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 и 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. Исп. 27 окт. 923.

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