Бакун Антон Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакун
- Имя
- Антон
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142840. БАКУНЪ, АНТОНЪ ТИМОФЕевъ. К. Александрійск. у., в. и с. Петрова, 28 л.: — Елисаветградск. О. С. 10 Окт. 909, 4 п. 134, 135, 152, 1631 и 1632 У., каторж. раб. 4 г. Сей приг. поглощенъ приг. Вр. Воен. С. въ г. Елисаветградѣ отъ 30 Сент. 908 г. (2 ч. 987 и 1654 У., каторж. раб. 5 л.).
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