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Пашкевич Яков Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пашкевич
Имя
Яков
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
27527. ПАШКЕВИЧ, ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Зубцовск. у., Артемовск. в., д. Кузнецово; — Н. С. Смольнинск. р. 2 отд. г. Петрограда. Халатн. отнош. к. службе, лиш. св. 6 м. Исп. 30 июля 920.

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