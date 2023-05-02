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Шандерг Иоганнес Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шандерг
Имя
Иоганнес
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8131. ШАНДЕРГ, ИОГАННЕС ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. Марксштадтск. у., Барашаевск. в., д. Базель; - Н. С. 2 р-на Марксштадтск. у. Кража, лиш. св. 1 м. Исп. 12 авг. 919.

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