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Ахметчанов Нур Мухамет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметчанов
Имя
Нур Мухамет
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129698. АХМЕТЧАНОВЪ, НУРЪ МУХАметъ. Бухар. Тюменск. у., Бухарск. в., юртъ Тураевскихъ, 35 л.; — Тобольск. О. С. 19 Янв. 909, 115, 4 п. 134, 135. 152, 2 ч. 1459 и 1653 У., каторж. раб. 11 л. Исп. 17 Окт. 909.

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