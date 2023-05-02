Ахметчанов Нур Мухамет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметчанов
- Имя
- Нур Мухамет
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129698. АХМЕТЧАНОВЪ, НУРЪ МУХАметъ. Бухар. Тюменск. у., Бухарск. в., юртъ Тураевскихъ, 35 л.; — Тобольск. О. С. 19 Янв. 909, 115, 4 п. 134, 135. 152, 2 ч. 1459 и 1653 У., каторж. раб. 11 л. Исп. 17 Окт. 909.
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