Бакин Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129789. бакинъ, Александръ васильевъ. К. Грязовецк. у., Жерновск. в., д. Демьянки, 18 л.; — СПБ. О. С. 21 Сент. 909, 140 и 2 ч. 1184 У., тюр. 2 г. Исп. 26 Окт. 909.
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