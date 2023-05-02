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Егоров Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4338. ЕГОРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (он же АЛЕКСЕЕВ - КУПРИЯНОВ ПАВЕЛ - СЕРГЕЙ), б. г. Петрограда. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 дек. 923.

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