Костиков Никанор Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костиков
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35187. КОСТИКОВЪ, НИКАНОРЪ НИКАНОРОВЪ. К. Богородицк. у., Супоневск. в., д. Черемушекъ, 14 л., рд. въ г. Тулѣ; — Г. С. 1 уч. г. Тулы, 6, 11, 169, 5 и 7 п. 170 М., въ исправ. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 14 Янв. 908. | 907 82257 169 М.
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