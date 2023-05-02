Джалил-Оглы Джамал
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джалил-Оглы
- Имя
- Джамал
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46461. ДЖАЛИЛЪ-ОГЛЫ, ДЖАМАЛЪ. К. Кубин. у., с. Тарджалъ, 40 л.; — М. С. Кубин. отд 169 и 170 М., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 26 Окт. 904.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.