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Джалил-Оглы Джамал

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джалил-Оглы
Имя
Джамал
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46461. ДЖАЛИЛЪ-ОГЛЫ, ДЖАМАЛЪ. К. Кубин. у., с. Тарджалъ, 40 л.; — М. С. Кубин. отд 169 и 170 М., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 26 Окт. 904.

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