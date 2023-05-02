Васильев Константин Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45665. ВАСИЛЬЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ АЛЕксандровъ. Мщ. изъ сс.-п. г. Ялуторовска, 34 л., рд. въ м. Ачикулакѣ, Ставропольск. г.; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 2 Мая 905. | 902 72971 1635 У. | 99 90437 1647 У. | 900 1118 169 М.
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