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Антонов Василий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Василий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
267. АНТОНОВ, ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ. Гр. Велижск. у., Ильинск. в., д. Романово; — Н. С. 7 уч. Велижск. у. Убийство, лиш. св. 1 г., по амнист. от 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.

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