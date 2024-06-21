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Бедов Александр Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедов
Имя
Александр
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
143688. БѢДОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕтровъ. К. Старорусск. у., Шотовск. в., д. Селяхи, 44 л.; — Новгородск. О. С. 17 Іюня 909, 14², 16 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Марта и 4 Мая 909 г. (170¹ М. — тюр. 6 м.) и по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 909 г. № 88300, тюр. 1 г. и 1 м. Исп. 30 Сент. 909. | 908 31602 169 М.

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