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Черепанов Петр Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Петр
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141140. ЧЕРЕПАНОВЪ, ПЕТРЪ КОНСТАНТИНОВЪ. К. Шадринск. у., в. и с. Буткинскаго, 36 л.; — Казан. С. П. 19 Авг. 909, 149 и 1494 У., тюр. 2 м. Исп. 14 Окт. 909.

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