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Марков Арсений Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Арсений
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8766. МАРКОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 37 л., Акшинск. у., Дурулгуевск. в., с. Куронжа. Бурято-Монгольск. Облсуд. Ст. 105, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. исп. 8 июня 923.

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