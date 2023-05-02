Филиппов Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12649. ФИЛИППОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 52 л., Кингисеппск. у., Котельск. в., д. Большой. Н. С. 3 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 8/ІІІ—24.
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