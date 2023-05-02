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Аксенов Василий Харитонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Василий
Отчество
Харитонов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44754. АКСЕНОВЪ, ВАСИЛІЙ ХАРИТОновъ. К. Горбатов. у., Дѣтковск. п., с. Ближняго Давыдова, 34 л.; — Нижегород. О. С. (во 2 р.), 134 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 903 133 169 М.

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