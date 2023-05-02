Аксенов Василий Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44754. АКСЕНОВЪ, ВАСИЛІЙ ХАРИТОновъ. К. Горбатов. у., Дѣтковск. п., с. Ближняго Давыдова, 34 л.; — Нижегород. О. С. (во 2 р.), 134 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 903 133 169 М.
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