Абухова Акилина Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абухова
- Имя
- Акилина
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129270. АБУХОВА, АКИЛИНА ИВАнова. К. Сычевск. у., Писковск. в., д. Большой-Березовки, 34 л., рд. т. же у., Зубакинск. в., въ д. Николаевкѣ; — Сычев. Г. С. 20 Сент. 909, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг. сего Г. С. отъ 14 Марта 909 г. (169 М.—тюр. 3½ м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Окт. 909.
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