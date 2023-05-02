Абухова Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбухова Акилина Иванова

Абухова Акилина Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абухова
Имя
Акилина
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129270. АБУХОВА, АКИЛИНА ИВАнова. К. Сычевск. у., Писковск. в., д. Большой-Березовки, 34 л., рд. т. же у., Зубакинск. в., въ д. Николаевкѣ; — Сычев. Г. С. 20 Сент. 909, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг. сего Г. С. отъ 14 Марта 909 г. (169 М.—тюр. 3½ м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close