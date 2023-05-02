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Диберов Магомет Хайдербегов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Диберов
Имя
Магомет
Отчество
Хайдербегов
Дата исполнения приговора
25 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3907. ДИБЕРОВ МАГОМЕТ ХАЙДЕРБЕГОВ, 30 л., Аварск. окр., Хунзахск. в., д. Кемакро. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 114 ч. 2 и 172, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 марта 923.

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