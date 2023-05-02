Сенис Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сенис
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10524. СЕНИС ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у., Окнисск. в. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 23/ХІІ — 24.
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