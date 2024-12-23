Кузнецов Дмитрий Евтеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Евтеев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87435. КУЗНЕЦОВЪ, ДМИТРІЙ ЕВТЕевъ (онъ же Григорьевъ и Евтихіевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Болховск. у., Ускинск. в., с. Коптева, 49 л.; — Орловск. О. С., 152, 3 ч. 1685 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Марта 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. №№ 35517, 6231 и 20315.
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