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Фаддеева Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаддеева
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12436. ФАДДЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 18 л., Муромск. у., Арефинск. в., д. Еремеево. Н. С.2 уч. Муромск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. В. 3. С. 19/ХІІ—24.

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