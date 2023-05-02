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Чурилов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурилов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
13462. Чурилов Павел Иванович, 26 л., Сталинградск. у. и в., ст-цы Котельниковой. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 114, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8 апр. 926.

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