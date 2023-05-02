Ломашков Егор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломашков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16783. ЛОМАШКОВ, ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Сарапульск. у., Юринск. в.; — Н. С. 18 уч. Сарапульск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 10 д. пр. з., вт. ч. 8 м. условно. Исп. 24 февр. 920.
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