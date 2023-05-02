Хачиев Крикор Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хачиев
- Имя
- Крикор
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 573
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96497. ХАЧІЕВЪ, КРИКОРЪ ДАВИДОВЪ. Сс.-каторж., 25 л., рд. Нухинск. у., въ с. Ягублахъ; — Ново-Маргелан. О. С., 133, 134, 135 и 3 ч. 309 У., по слож. съ пак. Врем. Н.-Маргеланск. Воен. С., отъ 27/28 Сент. 905 г., каторж. раб. 7 л. и 9 м. Исп. 26 Апр. 908.
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