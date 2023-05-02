Сергеев Лукьян Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Лукьян
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98536. СЕРГѢЕВЪ, ЛУКЬЯНЪ (ЛУКА) Тимофеевъ (онъ же Сергѣенковъ и Ванька Хамъ), 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., Фошнянск. в., д. Веліи; — Орлов. О. С., 18 Апр. 911, 133 и 1 ч. 1655 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 910 г. № 42357. арест. отд. 4 г. Исп. 10 Іюля 911, счит. ср. съ 27 Окт. 910. | 907 18471 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 58566. | 905 63888 169 М.
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