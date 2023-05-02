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Крутиков Николай Авксентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутиков
Имя
Николай
Отчество
Авксентьевич
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7127. КРУТИКОВ НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ, 24 л., г. Кромы. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 113, 116, лиш. св. 2½ г. Исп. 17 авг. 923.

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