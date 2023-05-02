Дундуков Никита Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дундуков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46613. ДУНДУКОВЪ, НИКИТА ФЕДОРОВЪ. Каз. х. Роговскаго, ст. Филоновской, Хопер. окр., 60 л., рд. въ х. Галушкинѣ, т. же ст. и окр.; — М. С. 4 уч. Хопер. окр., 1 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 905.
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