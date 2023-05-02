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Дундуков Никита Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дундуков
Имя
Никита
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46613. ДУНДУКОВЪ, НИКИТА ФЕДОРОВЪ. Каз. х. Роговскаго, ст. Филоновской, Хопер. окр., 60 л., рд. въ х. Галушкинѣ, т. же ст. и окр.; — М. С. 4 уч. Хопер. окр., 1 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 905.

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