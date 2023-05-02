Дроздов Герасим Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2742. ДРОЗДОВ ГЕРАСИМ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Гжатск. у., Уваровск. в., д. Хващевки. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 91, 143, 220, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 19/ХІ - 24.
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