Рослонский Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рослонский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39628. РОСЛОНСКІЙ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. Ряд. изъ к. Плонск. у., гм. Модзеле, д. Гавлово, 21 г.; — Варшав. О. С., 134, 135, 1641 и 1654 У. и 48 Воин. У., арест. отд. 4 г. Исп. 26 Нояб. 907. | 905 91350 1655 У. | 902 57862 170¹ М. | 904 62011 1655 У. | 901 56550 169 М. | 903 73104 1655 У.
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