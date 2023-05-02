Сократилин Борис Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сократилин
- Имя
- Борис
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29033. СОКРАТИЛИН, БОРИС НИКИФОРОВИЧ, 20 л. Гр. Крапивенск. у., Ржавск. в. и с.; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. Должн. прест., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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